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Tüfekle oynayan çocuk kardeşinin ölümüne neden oldu
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.Alınan bilgiye göre, Çulhalı köyünde aile fertleri bahçede meyve toplarken kardeşi Mustafa A. (6) ile eve giren ....
Genel 08.09.2019, 10:33 08.09.2019, 10:39
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde tüfekle oynayan 8 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çulhalı köyünde aile fertleri bahçede meyve toplarken kardeşi Mustafa A. (6) ile eve giren . (8) tüfekle oynamaya başladı.
'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki kardeşi Mustafa A. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Mustafa A'yı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada ameliyata alınan Mustafa A. kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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