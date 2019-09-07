Son Dakika
TÜGVA’dan çocukları kaçırılan ailelere destek ziyareti
Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemlerinin 5. gününde olan ailelere bir destek de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu’ndan geldi. Eminoğlu, "Tabi ki biz de bu süreci sivil toplum kuruluşları olarak, vakıflar olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Genel 07.09.2019, 20:09
Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemlerinin 5. gününde olan ailelere bir destek de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu’ndan geldi. Eminoğlu, "Tabi ki biz de bu süreci sivil toplum kuruluşları olarak, vakıflar olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Daha sonra TÜGVA Başkanı Eminoğlu, ailelerle oturup sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)
23°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|04:48
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız