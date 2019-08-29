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Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

- Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Genel 29.08.2019, 07:06 29.08.2019, 10:29
Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, bir terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece, operasyonların devam ettiği Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

#etkisiz #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Jandarma Özel Harekat #terörist #tunceli
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