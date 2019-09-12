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Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Genel 12.09.2019, 15:48 12.09.2019, 17:24
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Munzur Gözeleri'nden, ilçe merkezi istikametine giden Cem Akbayır yönetimindeki 21 BN 185 plakalı otomobil, Koyungölü köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Akbayır olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Gürkay Gündüz, Arda İnanç, Sevim ve Hüseyin Hır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli ile Ovacık'taki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
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