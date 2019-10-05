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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genel 05.10.2019, 09:06
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

#İÇİŞLERİ Bakanlığı #İl Jandarma Komutanlığı #Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı #operasyon #pülümür #terörist #tunceli
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