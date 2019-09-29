Son Dakika
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına odaklandı
Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor
Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar evlendi
“Patenti Türkiye'dedir ifadesi tasarım çalışan çocuklarla olacak“

Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

- Terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

Genel 29.09.2019, 13:31
Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#gözaltı #Halkların Demokratik Partisi #operasyon #tunceli
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@