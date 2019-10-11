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Tunceli’de miniklerden, Mehmetçiğe videolu destek
Tunceli’den çocuklar çektikleri video ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere selam gönderip, dua etti.
Genel 11.10.2019, 10:59 11.10.2019, 11:04
Tunceli’den çocuklar çektikleri video ile Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere selam gönderip, dua etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Tunceli’deki çocuklardan geldi. Çocuklar, harekata katılan kahraman Mehmetçikler için kamera karşısına geçip videolu mesaj çekti. Çocuklar, Mehmetçiğe selam gönderirken, onlar için dua etti.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videolu mesajlar ise kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
(Sezai Akın/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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