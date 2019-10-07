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Tunceli'de terör operasyonu
- Kentte, terör örgütü üyesi oldukları ve çeşitli yasa dışı gösterilere katıldıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı
Genel 07.10.2019, 13:57
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, terör örgütü üyesi oldukları ve çeşitli yasa dışı gösterilere katıldıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi "terör örgütü üyesi" olmak suçundan gözaltına aldı.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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