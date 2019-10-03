Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki Karahisar Tüneli'nde araç yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Kara yolunun 10'uncu kilometresindeki tünelde yapılan tatbikatta, senaryo gereği kazaya karışan araçta yangın çıktı. Yoldakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

AFAD ekipleri de sıkışan sürücüyü araçtan çıkarırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere götürüldü. Yaralıların götürülmesinden sonra olay yerine gelen karayolları ekipleri ise aracın çekici ile kaldırılmasını sağladı.

Adeta gerçeğini aratmayan tatbikatın gerçekleştirildiği 402 metre uzunluğundaki tünelin İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlandı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak her zaman olağanüstü durumlara hazır olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları çeşitli tatbikatlarla müdahale güçlerini artırdıklarını ifade eden Buldan, "Karahisar Tüneli'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasına müdahale ettik. Tatbikata 50 personel, 12 araç ile sağlık, emniyet, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri müdahale etti." dedi.