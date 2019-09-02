Tunus güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 4 ölü

EL-KASRİN (AA) - Tunus'un Kasrin vilayeti kırsalında, güvenlik güçleri ve silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, biri güvenlik mensubu 4 kişi öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin batısındaki Kasrin vilayetinin Haydara bölgesindeki dağlık bir alanda güvenlik güçleri ve silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, güvenlik güçlerinden bir kişi ile 3 saldırganın öldüğü saldırganlara yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

Saldırının, 15 Eylül Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin propaganda sürecinin başlamasıyla eş zamanlı düzenlenmesi ise dikkati çekti.

Tunus, 2011 yılında gerçekleşen devrimden bu yana çeşitli terör eylemlerine sahne oluyor. Özellikle 2013 yılından itibaren yoğunluk kazanan terör saldırıları, güvenlik güçlerinin yanı sıra turistleri de hedef alıyor.