Tunus-Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı
TUNUS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılındaki saldırıları dolayısıyla kapalı tutulan Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kapının açılmasının ardından...
TUNUS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yılındaki saldırıları dolayısıyla kapalı tutulan Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kapının açılmasının ardından Tunus'tan onlarca araç Libya tarafına geçti.
Abdulkebir, anlaşma uyarınca Tunuslu tüccarların Ras Cedir Sınır Kapısı'ndan Libya'ya 10 bin Libya cüneyhi (yaklaşık 4 bin 220 dolar) değerinde ticari mal sokabileceğini ve buna karşılık Libya'ya 500 cüneyh (yaklaşık 110 dolar) vergi ödeyeceğini kaydetti.
DEAŞ'ın 2016 yılında bölgede gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kapatılan Ras Cedir Sınır Kapısı, belirli aralıklarla kısa süreliğine açılıyordu.
Tunus'un Medenin iline bağlı Bingirdan kenti başta olmak üzere sınır bölgelerinde yaşayan Tunusluların çoğu geçimini Libya ile ticaret yaparak sağlıyor.
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