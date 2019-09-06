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“Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi saf dışı bırakılmak isteniyor“

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin saf dışı bırakılmak için tutukluluk halinin sürdürüldüğü iddia edildi.

Genel 06.09.2019, 21:09 06.09.2019, 22:57
“Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi saf dışı bırakılmak isteniyor“
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TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin saf dışı bırakılmak için tutukluluk halinin sürdürüldüğü iddia edildi.

Karvi'nin Savunma Heyeti Başkanı Kemal bin Mesud, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Karvi hakkında tutuklanma kararı veren mahkeme heyetinin bu alanda yetkili olmadığını söyledi.

Söz konusu heyetin mali yargı dairesi dışındaki kişilerden oluştuğunu ve birkaç saat içinde Karvi hakkındaki 7 bin sayfalık dosyayı okuyup bu kararı verdiğini kaydeden Mesud, bununla Karvi'nin seçim yarışında saf dışı bırakılmasının hedeflendiğini savundu.

Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

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#Nebil elKarvi #Tunus
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