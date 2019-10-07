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Tunus'taki cumhurbaşkanı seçimleri

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi: "Nahda açık bir zafer kazandı"

Genel 07.10.2019, 03:50 07.10.2019, 10:35
Tunus'taki cumhurbaşkanı seçimleri

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, partisinin dün gerçekleştirilen seçimlerde açık bir zafer kazandığını söyledi.

Gannuşi, parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından partinin başkent Tunus'taki genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi.

"Nahda, açık bir zafer kazandı." diyen Gannuşi, gelecek dönemde kendilerini ekonomik ve sosyal bakımdan büyük sıkıntıların beklediğini ifade etti.

Gannuşi, söz konusu zorluklarla tek bir partinin mücadele etmesinin mümkün olmadığını bu nedenle kuracakları hükümetin "ortaklık hükümeti" olacağını belirtti ve bu ortaklık konusunda kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı.

Tunus'ta dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketine göre Nahda Hareketi yüzde 17,5 ile birinci, Tunus'un Kalbi Partisi yüzde 15,6 ile ikinci sırada yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Raşid elGannuşi #Tunus
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