Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019
İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı
5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun kazası kamerada
Ürdün'de öğretmenler mahkeme kararına rağmen grevi sürdürecek
Maçın ardından Ünal Karaman'nın Açıklamaları
Avusturya’da, ÖVP yüzde 37 ile seçimi kazandı

Tunuslu hakimlere grevi sonlandırma çağrısı

TUNUS (AA) - Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), kendi üyelerine 10 gündür devam ettikleri grevi sonlandırma çağrısı yaptı.AMT'den yapılan yazılı açıklamada, dernek üyesi hakimlerden, bazı avukatların Tunus Asliye Mahkemesi'ndeki savcılık...

Genel 30.09.2019, 02:20
Tunuslu hakimlere grevi sonlandırma çağrısı

TUNUS (AA) - Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), kendi üyelerine 10 gündür devam ettikleri grevi sonlandırma çağrısı yaptı.

AMT'den yapılan yazılı açıklamada, dernek üyesi hakimlerden, bazı avukatların Tunus Asliye Mahkemesi'ndeki savcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki olarak başlattıkları grevi sona erdirmeleri istendi.

Açıklamada, hakimlerin anayasal sorumluluklarının bir getirisi olarak ve söz konusu baskının yargıya intikal etmiş olması nedeniyle grevi sonlandırması gerektiği kaydedildi.

Tunus'taki Asliye Mahkemesi'nde 19 Eylül'de, aralarında 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyetinden üyelerin de bulunduğu bazı avukatlar, "Nahda Hareketi'nin gizli servisi" adıyla bilinen dava dosyasının, soruşturma hakimine gönderilmesi talebiyle başsavcılık ofisinde eylem yapmıştı.

Eylemden bir gün sonra hakimler, süresiz grev başlatmıştı.


#Tunus #Tunuslu hakimler
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@