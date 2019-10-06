Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Said parlamento seçimlerini boykot etti
TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldı. Cumhurbaşkanı adayı Said'in seçim kampanyası koordinatörlerinden Sami el-Aydi,...
TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldı.
Cumhurbaşkanı adayı Said'in seçim kampanyası koordinatörlerinden Sami el-Aydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Said'in, sabah saatlerinde başlayan parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldığını belirtti.
Aydi, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Said'in, şahıslara dayanan seçim yapılmasını öngören bir projesi olduğuna işaret ederek, parlamento seçimlerini listelere dayandığı için boykot ettiğini söyledi.
- Tunus'ta parlamento seçimleri
Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) ilk sonuçları 9 Ekim'de açıklaması bekleniyor.
Ülkede 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy almıştı. Böylece ilk turu önde tamamlayan Said ve Karvi, ikinci tura kalmıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 49 olarak açıklanmıştı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Galatasaray
|7
|10
|8. Trabzonspor
|6
|9
|9. Sivasspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Crystal Palace
|8
|14
|5. Burnley
|8
|12
|6. Arsenal
|7
|12
|7. West Ham
|8
|12
|8. Tottenham
|8
|11
|9. Chelsea
|7
|11
|10. Bournemouth
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Real Betis
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|8
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Mallorca
|8
|7
|18. Celta de Vigo
|7
|6
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2