Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Said, seçim kampanyası yürütmeyecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, "ahlaki nedenlerden" dolayı bu turda seçim kampanyası yürütmeyeceğini açıkladı.

Said, yaptığı yazılı açıklamada, fırsat eşitliği sağlanması amacıyla bu turda seçim kampanyası yürütmeyeceğini ifade etti.

Seçim sürecine yönelik umutsuzluktan uzak durulması gerektiğini kaydeden Said, Tunus halkına sandık başına giderek kaderini belirleme çağrısı yaptı.

- Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

Ülkede 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy almıştı. Böylece ilk turu önde tamamlayan Said ve Karvi, ikinci tura kalmıştı.

Tunuslu medya patronu Karvi, başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının gerçekleştirdiği sosyal yardımları sahibi olduğu ulusal Nesma Televizyonu aracılığıyla duyurmasıyla ekonomik darboğazdaki ülkede halk nezdinde şöhrete kavuşmuştu.

"Kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırma" suçlamasıyla 23 Ağustos'ta tutuklanan Karvi hala cezaevinde bulunuyor. Tunus'ta temyiz mahkemesi, sonuncusu birkaç gün önce olmak üzere Karvi'nin serbest bırakılması yönündeki talepleri reddetmişti.

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.