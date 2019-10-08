Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenme talebi
- Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, seçim kampanyası düzenlemesine izin verilmemesi durumunda seçimlerin ertelenmesini istedi
TUNUS (AA) - Tunus'ta 13 Ekim'de ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, adaylardan tutuklu Nebil el-Karvi tarafından ertelenmesi istendiği bildirildi.
Karvi'nin seçim kampanyası koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, Karvi'nin 30 Eylül'de Bağımsız Yüksek Seçim Kurulundan kendisine seçim kampanyası düzenlemesi için imkan sağlanması talebinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Karvi, siyasi sebeplerle zulme uğramasını, tüm anayasal ve seçim haklarının tamamını kullanan rakibi diğer adayla arasında fırsat eşitliğinin olmamasını protesto ederek herhangi bir yayın kuruluşuna açıklama yapmayı ya da mülakat vermeyi reddediyor."
Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.
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