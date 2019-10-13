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Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

- Tunuslular, bağımsız aday Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy vermeye başladı

Genel 13.10.2019, 10:00
Tunus'ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

TUNUS (AA) - Tunus, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve medya patronu Nebil el-Karvi arasında gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Ülkede 7 milyondan fazla seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunus genelinde sandıklar, yerel saatle 18.00'da kapanacak.

Birinci turu ilk sırada tamamlayan ve sonrasında da diğer adayların desteğini alan Kays Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyor.

- Diğer aday medya patronu Nebil el-Karvi

Geleneksel siyasetin dışından gelen medya patronu Nebil el-Karvi, birinci turda yüzde 15,8 oy alarak ikinci tura kalmıştı. "Yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarından 23 Ağustos'ta tutuklanan Nebil el-Karvi, çarşamba günü serbest kalmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada yer almıştı.

Serbest kalmasına rağmen Karvi hakkındaki suçlamalar henüz düşmedi.

Ülkede 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 49 olarak açıklanmıştı.

#Tunus #Kays Said #Cumhurbaşkanlığı seçimleri #Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi
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