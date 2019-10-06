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Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında

- Ülkede halk, 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere oy vermeye başladı

Genel 06.10.2019, 10:01
Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında

TUNUS (AA) - Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.

Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunuslular, 217 milletvekilini belirlemek için 27'si yurt içinde, 6'sı da yurt dışında toplam 33 seçim bölgesinde oy kullanacak.

Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için 15 bin kadar aday yarışacak. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü seçimde oy verme işlemi Tunus yerel saatiyle 18.00'a kadar sürecek.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) ilk sonuçları 9 Ekim'de açıklaması gerekiyor.

Ülkede 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 49 olarak açıklanmıştı.

- Partileri zorlayan adaylık şartları

Tunus'ta 2014'te kabul edilen Seçim Kanunu'na göre, partilerin listelerinde kadın ve erkek aday sayılarının eşit olması gerekiyor.

Ayrıca listelerde her 6 adaydan biri 35 yaş altında olacak ve her seçim bölgesinde ilk 10 aday arasında bir engelli bulunacak.

Hükümetin kurulabilmesi için parlamentodaki 109 milletvekilinden güven oyu alınması gerekiyor.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran partinin lideri, cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmak için görevlendiriliyor. İki ay içinde hükümet kurulamazsa, cumhurbaşkanı istediği kişiyi kabineyi oluşturmakla görevlendirebiliyor.

Tunus'ta parlamento, Anayasa Mahkemesi, YSK, kitle iletişim araçları denetleyicisi yapı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu gibi anayasal kurumların üyelerinin atamasının yanı sıra bütçeyi de onaylıyor.

#seçim #Tunus
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