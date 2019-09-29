Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Al Arabiya televizyonuna dava
TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, "Siyah Odalar... Gizli Nahda Örgütünün Dönüşü" belgeselini yayınlayan Al Arabiya televizyonuna dava açacak.Nahda Hareketi'nden Milletvekili Feride Labidi, partinin Facebook sayfasından yaptığı...
TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, "Siyah Odalar... Gizli Nahda Örgütünün Dönüşü" belgeselini yayınlayan Al Arabiya televizyonuna dava açacak.
Nahda Hareketi'nden Milletvekili Feride Labidi, partinin Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Nahda, Al Arabiya televizyonunu, sözde gizli örgütle ilgili yayınladığı belgeselden ötürü dava etmek için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun cuma günü yayımladığı belgeselde, 2013'te Nahda liderliğindeki koalisyon hükümeti döneminde, sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybettiği ifade edilmişti.
Belgeselde, Tunus İçişleri Bakanlığından çalınan belgelerin bulunduğu büyük bir deponun keşfedildiği, bu gizli belgelerin de Belıyd ve Berahimi suikastlarının nasıl planlandığını ortaya koyduğu kaydedilmişti.
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