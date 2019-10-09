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Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi serbest bırakıldı
TUNUS (AA) - Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.Başkent Tunus yakınlarındaki Murnakiye Cezaevi'nden tahliye edilen Karvi'yi, cezaevi kapısı...
Genel 09.10.2019, 23:31
TUNUS (AA) - Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi serbest bırakıldı.
Başkent Tunus yakınlarındaki Murnakiye Cezaevi'nden tahliye edilen Karvi'yi, cezaevi kapısı önünde destekçileri karşıladı.
- Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmıştı
Tunus'ta cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki bağımsız aday Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
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