Turhan, "Yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık”

Kocaeli’nin Körfez ilçesi sınırları içerisinde İzmit Körfezi’nde 2015’den beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı bir ilke imza attı. Liman demir yolu ağına bağlandı ve Çin’e kadar kesintisiz taşımaya imza attı. Liman, hayata geçirilen proje sayede Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demir yolu ile Hazar Denizi’ne, oradan da Çin’e bağlanmış oldu. Liman, demir yolu bağlantısıyla Türkiye’de rayların ulaştığı her yere hizmet verecek. İnşaatına ocak ayında başlanan demir yolu bağlantısı, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan katılım gösterdi.

“YILDA ORTALAMA 135 KİLOMETRE DEMİR YOLU YAPMA BAŞARISINA ULAŞTIK”

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Sanayisi gelişmiş ülkelerin temel ortak özelliği, modern ulaşım altyapısına sahip olmalarıdır. Mesele sanayi olunca da demir yolu ulaşımı, bir adım öne çıkıyor. Çünkü kıyılardan iç kesimlere ulaşımın en verimli yolu demir yolu sistemidir. Hükümet olarak en başından beri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demir yollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve Milli demir yolu sanayinin geliştirilmesi öncelik verdiğimiz politikalar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda demir yollarına 133 milyar TL yatırım yaptık. Böylece, 1950’den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede, 2023 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş. ve özel demir yolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5’ten, yüzde 10’a çıkarılmasını amaçlıyoruz” dedi.

“2023 YILINA KADAR ÖNEMLİ AKSLARIMIZIN TAMAMININ ELEKTRİKLİ HALE GETİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

“Çin’i Avrupa’ya bağlayacak, demir yolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Marmaray geri bağlantılarını tamamlamış bulunmaktayız” ifadelerine yer veren Turhan, “Bu sayede, ülkemizin stratejik konumunu çok daha güçlü kılmış olduk. Bütün bunların yanında, yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 200 kilometre/saate uygun hızlı tren hatları inşa etmekteyiz. Bu kapsamda; Bursa-Bilecik, Sivas-Erzincan, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep olmak üzere toplam bin 786 kilometre hızlı tren hattı ve 429 kilometre konvansiyonel demir yolu yapım çalışmalarımız devam ediyor. Demir yolu yapımının yanı sıra yük ve tren trafiğinin yoğun olduğu önemli aksların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi çalışmalarına da hız verdik. 2003 yılında 2 bin 505 kilometre yani yüzde 23 olan sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 132 artırarak 5 bin 809 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının, tüm hatlarımızın yüzde 77’si sinyalli hale getirilmesini hedefliyoruz. 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 166 arttırarak 5 bin 530 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının elektrikli hale getirilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

“LOJİSTİK MERKEZ YAPIMLARINA DA AĞIRLIK VERDİK”

Planlanan lojistik alanındaki yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Bakan Turhan, “Tüm bunların yanında, ulaşım koridorlarının merkezinde olan ülkemizi, bölgesinin lojistik üssü haline getirmek ve sanayicilerimizin yükünü demir yolu ile taşıyarak rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına da ağırlık verdik. Türkiye Lojistik Master Planını tamamladık, yol haritamız belli. Kombine taşımacılık için bağlantı noktası görevi yapacak, 21 lojistik merkez yapılmasını planlamıştık. Bunlardan 9’unu fiilen işletmeye aldık, 2’sinin yapımını tamamladık önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. 10’unun da planlama ve yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bugüne kadar hizmete açılan ve yapımı tamamlanan toplam 11 adet lojistik merkez ile lojistik sektörümüze 4,8 milyon metre kare alan ve 13,2 milyon ton taşıma kapasitesi kazandırdık. 21 lojistik merkezi hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne, 35 milyon ton taşıma imkanı ile 13 milyon metre karelik açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

“7 LİMANA DAHA 25 KİLOMETRE DEMİR YOLU BAĞLANTI SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye’nin bölgenin lojistik üssü olma iddiasını büyük oranda gerçekleştirmiş olacağını ifade eden Bakan Turhan, “Elbette bu noktada, yük potansiyeli olan merkezlere demir yolu bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak hatları yapımı da önem taşımaktadır. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Halen toplam uzunluğu 433 km. olan 281 adet iltisak hattımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılmasını planladık. Yüklerin daha hızlı ve ekonomik olarak taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha 25 kilometre daha demir yolu bağlantı sağlayacağız” dedi.

(Murat Kanber - Ömer Faruk Cankurt /İHA)