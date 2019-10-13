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Turizmin paydaşları "şehir turizmini" tartışacak

- Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm kongrelerinde Türkiye'de sürdürülebilir turizm, turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi, gastronomi ve yönetim konuları ele alınacak - Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, Polonya, İran, Endonezya, KKTC, Azerbaycan ve Bosna Hersek başta olmak üzere çok sayıda ülkeden davetlinin katılacağı kongrelerin ana teması "şehir turizmi" olacak

Genel 13.10.2019, 11:29
Turizmin paydaşları

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm kongrelerinde Türk turizminin geleceği ve şehir turizmi ele alınacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de turizmin bilimsel bir platformda tartışılmasına olanak sunan ve gelenekselleşen 20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ile 4. Uluslararası Turizm Kongresi, 16-19 Ekim'de Eskişehir Anemon Otel'de düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un onur kurulu üyesi olduğu Ulusal Turizm Kongresi ile Uluslararası Turizm Kongresi, akademisyenleri Türkiye turizmi için bir araya getirecek.

Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada, Polonya, İran, Endonezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Bosna Hersek başta olmak üzere çok sayıda ülkeden davetlinin katılacağı buluşmada, Türkiye turizminin geleceğine yönelik bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulacak.

Sürdürülebilir turizm, turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi, gastronomi ve yönetim alanlarında yaklaşık 100 uluslararası, 200 ulusal bildirinin sunulacağı kongrelerin bu yılki ana teması ise "şehir turizmi" olacak.

Ulusal ve uluslararası iki panelin de düzenleneceği buluşmalarda katılımcılar, şehir turizminde yeni trendler, şehir turizminin geleceği ve kapasite, akıllı şehirler, şehirde yaşam kalitesi ve şehir turizminin pazarlanması gibi konularda bilgi paylaşımında bulunacak.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin sektör temsilcileri, önde gelen sivil toplum kuruluşları ile turizm akademisyenleri gibi paydaşları bir araya getirdiği kongrelere, Bakanlığın yanı sıra Eskişehir Valiliği, TÜBİTAK, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de destek veriyor.

Kongreye ilişkin detaylı bilgilere Anadolu Üniversitesinin "https://utk20.anadolu.edu.tr/" ile "https://itc2019.anadolu.edu.tr/" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

#Kültür ve Turizm Bakanlığı #turizm #Bilim dünyası Türkiye turizmini tartışacak
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