Türk askeri Kosova'da köy okulu onardı

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'e bağlı Manastrica köyündeki "Svjetlost" İlköğretim Okulu, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca onarıldı.

Çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu köyde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Memnuna Ajdini, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş ve Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Ülker ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Sakar, yaptığı konuşmada, ortak geçmişin yarattığı gönül birliği ve kardeşlik duygusunun Kosova'daki tüm toplulukları kapsadığını belirterek, "Kalkınmada en önemli faktörün eğitim olduğu bilinciyle genç nüfuslu ve dinamik bir ülke olan Kosova'da kaliteli eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk milletinin buradaki temsilcileri olarak her daim Kosovalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Albay Baş da 1935'te kurulan, 114 öğrencisi bulunan bu okula Türk milleti ve devleti adına katkıda bulunmaktan onur duyduklarını vurgulayarak, "Dost ve kardeş ülke Kosova'da aziz Atatürk'ün tabiriyle geleceğin güvencesi olan eğitime yaptığımız katkılar, bizim gurur ve mutluluk kaynağımızdır." dedi.

Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Ajdini ise Türkiye'nin, Kosova'da görev yapan kurumlarıyla birlikte 1990'lı yıllardaki savaştan sonra gereken her konuda Kosova halkının yanında olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında okuldaki tüm sınıfların, spor salonunun, koridorların ve tuvaletlerin pencereleri değiştirildi.