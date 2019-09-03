"Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı duruşumuz nettir"

BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim siyaset yapmak istiyorsa en demokratik şekilde, istediği yerde, istediği kadar yapsın, yapıyor zaten ama artık siyasette biraz izan, biraz duruş istemek hepimizin hakkıdır. Kandil'in atadığı 'eş başkan' dedikleri kayyumlara, şehit yakınını işten atıp terörist yakınını işe alanlara, terörist cenazesine gidip gözyaşı dökenlere, Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı bizim duruşumuz nettir ve buradan geri adım atmamız söz konusu değildir." dedi.

Soylu, Bursa'da bir otelde düzenlenen "Göç Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hür ve özgür olması, Türk milletinin etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya kendi medeniyetini anlatabilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte terör örgütü PKK ile karşı karşıya kaldığını ve evlatlarını kaybettiğini, ekonomisinin yoksullaştığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne istiyoruz? Aynısı yeniden mi gelsin? Bizden sonraki nesiller de bu bizim yaşadıklarımızı yaşamaya devam mı etsin? Bunu mu istiyoruz? Herkes kendi işini yapsın. Ballandıra ballandıra anlatıyor; sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi artırsın. Gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri, gaziler dururken... Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke, bu millet adına. Hiç sağına, soluna bakmayız."

Soylu, Türkiye'de aklı karışık bir devlet olmadığını dile getirdi. Teröre verilen desteğe dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken terörist cenazelerinde, mezarlarında yas tutan adamlara böylesine bir destek, milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır. Kim siyaset yapmak istiyorsa en demokratik şekilde, istediği yerde, istediği kadar yapsın, yapıyor zaten ama artık siyasette biraz izan, biraz duruş istemek hepimizin hakkıdır. Kandil'in atadığı 'eş başkan' dedikleri kayyumlara, şehit yakınını işten atıp terörist yakınını işe alanlara, terörist cenazesine gidip gözyaşı dökenlere, Türk bayrağına tahammül edemeyenlere karşı bizim duruşumuz nettir ve buradan geri adım atmamız söz konusu değildir."

- "O videoyu çekenleri bulur, gereğini yaparız"

İdlib'de yaşananlara değinen Soylu, "Neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz." ifadesini kullandı.

Suriyelilere ilişkin provokatif çalışmalar yapıldığını vurgulayan Soylu, şunları anlattı:

"Bir televizyon röportaj yapıyor, Suriyeli kılığında bir meczup, orada o röportajda kendisinin devletten daha fazla maaş beklediğini, hastanelerde VIP hizmet beklediğini, Türkiye'de böyle hizmetlerin olması gerektiğini tam da provokatif bir şekilde anlatıyor. Hemen bir başka videoda aynı kişi, yine kendi ülkemizin vatandaşı gibi bu sefer Suriyelilere karşı başka bir tiyatral sahneyi gerçekleştiriyor. Nasıl bir tertiple karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyorum. Biz o videoda oynayanları da o videoyu çekenleri bulur, gereğini yaparız. Bu milletin huzuruyla da kimsenin oynamasına, kimseyi tahrik etmesine, provoke etmesine de müsaade etmeyiz. Bizim buna karşı en büyük gücümüz, milletimizin feraseti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak ortaya koyduğumuz gayret, samimiyet, açıklık ve şeffaflıktır."

- Türkiye'nin göçmenlerle ilgili politikası

Soylu, Türkiye'nin göçmenlerle ilgili politikasının ensar-muhacir çizgisinde şekillendiğini ve temel hareket tarzının göçü engelleme değil yönetme üzerine kurgulandığını aktardı.

Sadece Suriye değil diğer Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Orta Asya ve Afrika'dan da ciddi bir düzensiz göç baskısının devam ettiğini söyleyen Soylu, "Göçmen kaçakçılığının PKK ve DEAŞ'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olması, hem uyuşturucu hem yabancı terörist savaşçı geçişine sebep olması, kamu düzenini tehdit eder mahiyette olması sebebiyle bakanlık olarak bu konuda her zaman teyakkuz halinde olduk." diye konuştu.

Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısının en güncel veriyle 3 milyon 657 bin 694 kişi olduğunu dile getiren Soylu, meselenin Suriyeli sayısı olmadığını, bu meseleye başka bir perspektiften bakılması gerektiğini belirtti.

- "Kaçak göçmen akımı aynı şiddetle devam etmektedir"

Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 352 bin 52 olduğu bilgisini veren Soylu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 1 milyon 65 bin 446 kişi de yasal ikamet izniyle bulunmaktadır. Bunların arasında yabancı şirket çalışanları, öğrenciler gibi çeşitli gruplardan insan bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı, 2017'de 175 bin iken 2018'de yüzde 52,5 artarak 268 bin 3 olmuştur. Bu yıl için bu sayı, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 artarak 237 bin 405 olmuştur yani düzensiz, kaçak göçmen akımı aynı şiddetle devam etmektedir. Biz bu mücadelemizi artırarak devam ettiriyoruz. Buradan da anlıyoruz ki dünyada göçü tetikleyen terör, şiddet, gelir adaletsizliği, siyasi istikrarsızlık, özellikle emperyalizmin kullandığı radikalizm gibi konularda, maalesef göçün kaynaklık ettiği ülkelerde herhangi bir gelişme yoktur. Modern dünya göçü bitirmeye dönük bir politika üretmekten veya sorunlara çözüm bulmaktan hala uzaktır. Halen ülkemizde toplam 25 geri gönderme merkezimiz vardır ve bunların kapasitesi de toplam 15 bin 476 kişidir. Toplam 4 bin kapasiteli 10 yeni merkezin de açılması planlanmaktadır."

- "İstanbul ve Bursa yeni Suriyeli kaydına kapalı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyelilerle ilgili ağırlık verdikleri iki konunun, gönüllü geri dönüşler ve yerleşik toplumla uyum çalışmaları olduğu bilgisini paylaştı.

Gönüllü geri dönüşleri artırmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları bölgesinde hayatı normalleştirmeye yönelik çok önemli faaliyetlerde bulunduklarını, önemli mesafeler aldıklarını vurgulayan Soylu, "Bilhassa Ramazan ve Kurban Bayramı dönüşlerini teşvik etmek suretiyle de özellikle oraya gidenlerin oradaki hayatı görmelerini sağlamaya çalıştık. Bu politika olumlu sonuç vermiştir. Dünya Mülteciler Yüksek Komiserliğinin raporuna göre, 2017'de Suriyeli mülteciler arasında yapılan 'İade Algısı ve Niyet Anketi'nde, Suriyeli mültecilerin yüzde 51'i 'bir gün Suriye'ye dönmeye sıcak baktığını' söylemiştir. 2018'de ise bu oran yüzde 76'ya çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, Suriyeli misafirlerin ve diğer yabancıların ülkede uyum içinde yaşamalarını, toplumsal kurallara uymalarını kolaylaştırmak amacıyla "Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı"nı hazırlayıp uygulamaya koyduklarını anımsattı.

İstanbul ve Bursa'nın yeni Suriyeli kaydına kapalı olduğunu bildiren Soylu, "İş imkanları ve yaşam koşulları dolayısıyla bir şehre olası bir yığılmanın önüne geçmek, buradaki gettolaşma eğiliminin önüne geçmek durumundayız." dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

(Bitti)