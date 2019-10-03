ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, "Türk dünyasının iş birliği sürecinde son derece önemli bir dönüm noktası olan Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yıl dönümü tüm Türk dünyasına kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Amreyev, Türk Keneşi'nin kurulmasının yıl dönümü olan "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, "Türk dünyasının iş birliği sürecinde son derece önemli bir dönüm noktası olan Türk Konseyi'ni uluslararası ve bölgesel bir örgüt olarak kuran Nahçıvan Anlaşması'nın, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye devlet başkanları tarafından imzalanmasının ve bu ortak siyasi idarenin bir çatı altında bütünleşmesinin 10. yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Tüm Türk dünyasına kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bu anlaşmanın imzalandığı 3 Ekim'in, her yıl "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" olarak kutlandığını anımsatan Amreyev, "Bu yıl, dost ve kardeş Özbekistan’ın, Türk Konseyi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde Konseye katılma kararı almasından ve Türk dünyasında asırlık tarihi bağlardan kaynaklanan yapıcı iş birliği ve ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Amreyev, Türk Konseyi'nin kısa zamanda önemli mesafeler aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Konseyi, siyasi iş birliğinden ekonomiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, eğitimden turizme kadar 20 farklı alanda yapılan çalışmalar, geliştirilen somut projeler meyvelerini vermiş, uluslararası platformda pek çok başarılı iş birliği çalışmasıyla gerek bölgede gerekse uluslararası platformda hak ettiği yeri ve itibarı kazanmış, bölgesinde ve ötesinde barış, istikrar ve refah ortamına olumlu katkılar sağlayan bir kurum haline gelmiştir. Türk Konseyi, 2018'de düzenlenen Çolpon-Ata'daki zirvesinden bu yana çeşitli iş birliği alanlarında yaptığı faaliyetlerle en yoğun ve en üretken yılını yaşadı."

Amreyev, Türk Konseyi çerçevesinde sürdürülen iş birliğinin ekonomi boyutunu artırmak için Türk Yatırım Fonunun kurulması projesine yönelik gerekli temel çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaşarak, "10 yılda edindiği kazanımlar ve yeni vizyonuyla Türk Konseyi, daha sağlam adımlar atmaya, Nahçıvan Anlaşması'nda çerçevesi belirlenen amaç ve hedeflerin uygulanması ve üyeleri arasında daha güçlü bir iş birliği ve dayanışma sağlanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi'nin, Türk devletleri arasında iş birliğini sağlayan tek resmi çatı örgüt olarak varlığını kanıtladığına işaret eden Amreyev, "Bu önemli gün vesilesiyle üye devletlerimizle birlikte tüm Türk dili konuşan milletleri ve toplulukları en içten dileklerimizle kutlar, Türk dünyasının iş birliğinin ilelebet sürmesini temenni ederiz." mesajını yineledi.