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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü

- Dışişleri Bakanlığı: - "10. yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuz Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü birlikteliğimizin pekiştiği bir dönemde kutlamaktayız"

Genel 03.10.2019, 10:35
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, "10. yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuz Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü birlikteliğimizin pekiştiği bir dönemde kutlamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması'nın 3 Ekim 2009'da imzalandığı anımsatıldı.

Anlaşmanın, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalandığı ve yıl dönümünün her sene "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" olarak kutlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10. yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuz Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne Özbekistan'ın da tam üye olarak katılımına ve Türk Konseyi Avrupa Ofisinin faaliyete geçmesine tanık olduğumuz, dolayısıyla birlikteliğimizin pekiştiği bir dönemde kutlamaktayız."

- "Üye ülkeler arasındaki ilişkiler daha geniş bir zemine kavuşturulmuştur"

Geride kalan 10 yıllık sürede Türk Konseyinin kurumsallaşması yönünde önemli adımlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konseyin iş birliği içinde çalıştığı TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk İş Konseyi ve Türk Konseyi Ortak Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla üye ülkeler arasındaki ilişkiler daha geniş bir zemine kavuşturulmuştur. Dost ve kardeş Türk cumhuriyetlerinin ortak dil, tarih ve kültüründen güç alan Türk Konseyi, Avrasya coğrafyasında barış, istikrar ve refaha önemli katkılar sağlamak hedefiyle geleceğe ilerlemektedir."

Türk Konseyi, 3 Ekim 2009'da Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önerisiyle kurulmuştu.

#10. yıl #Dışişleri Bakanlığı #Nahçıvan anlaşması #Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü #Türk Keneşi #Türk Konseyi
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