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“Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz“

Malatya'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti üyeleri, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Genel 14.10.2019, 15:21 14.10.2019, 15:58
“Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz“

MALATYA (AA) - Malatya'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti üyeleri, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Abraz aşiretinin lideri Muhammed Ahmet el Mişel, Beydağı Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Arap ülkelerinden gerekli desteği bulamadıklarını söyledi.

Suriye halkının yarısının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirten Mişel, "Anne, baba ve çocukların üzerine evler yıkıldı. Araplardan ses duymadık. Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz. Allah'a şükür Türk devleti ve halkı bize yardım etti." dedi.

Mişel, Türk halkını ve askerini desteklediklerini vurgulayarak, "Araplar siz neredesiniz? PKK bize çok zulüm yaptı. Siz hiç sesinizi çıkartmadınız. Esed bize kimyasal silah kullandığında siz neredeydiniz? Abraz aşireti olarak Türkiye'yi destekliyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını dile getiren Mişel, "Bizi, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtaran Türkiye’ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#destek #Barış Pınarı Harekatı #Abraz Aşireti Lideri Muhammed Ahmet El Mişel #suriye #malatya
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