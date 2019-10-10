Türk-İş Başkanı Atalay'a ITUC-AP'de görev
- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün 4. Bölgesel Konferansı'nda Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi
ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün (ITUC-AP) 4. Bölgesel Konferansı'nda Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi.
İşin geleceği, sendikal örgütlenme, mülteciler, sendikal hak ve özgürlükler, temel ILO sözleşmeleri, Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin görüşüldüğü konferansta, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, ITUC-AP'nin en üst karar alma organı olan Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi.
Atalay, aynı zamanda ITUC-AP'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. Konferansta, ITUC-AP'nin Genel Başkanlığına Anthony Felix ve Genel Sekreterliğine de Shoya Yoshida'nın tekrar seçilmesine karar verildi.
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