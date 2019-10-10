Türk-İş Başkanı Atalay'a ITUC-AP'de görev

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün (ITUC-AP) 4. Bölgesel Konferansı'nda Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden ITUC-AP'nin 4. Bölgesel Konferansı, 7-9 Ekim tarihlerinde Tokyo'da gerçekleştirildi.

İşin geleceği, sendikal örgütlenme, mülteciler, sendikal hak ve özgürlükler, temel ILO sözleşmeleri, Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin görüşüldüğü konferansta, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, ITUC-AP'nin en üst karar alma organı olan Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi.

Atalay, aynı zamanda ITUC-AP'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. Konferansta, ITUC-AP'nin Genel Başkanlığına Anthony Felix ve Genel Sekreterliğine de Shoya Yoshida'nın tekrar seçilmesine karar verildi.