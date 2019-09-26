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“Türk İşbirliğinin Mimarı“ kitabının tanıtımı yapıldı

ANKARA (AA) - Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hakkında yazılan makalelerden oluşan "Türk İşbirliğinin Mimarı" kitabı tanıtıldı.

Genel 26.09.2019, 17:22 26.09.2019, 17:40
“Türk İşbirliğinin Mimarı“ kitabının tanıtımı yapıldı
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ANKARA (AA) - Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hakkında yazılan makalelerden oluşan "Türk İşbirliğinin Mimarı" kitabı tanıtıldı.

Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı için Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükelçi Abzal Saparbekuli, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının sevdalılarını elçilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan için taşıdığı değere vurgu yapan Saparbekuli, kurucu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ekonomik hamlelerin yanı sıra halkını 80 yıldır özlemini duyduğu kültürel birikime kavuşturduğunu vurguladı.

"İleriki nesiller Nazarbayev'i sadece Kazak bir lider değil, Türk dünyasının lideri olarak hatırlayacak." ifadesini kullanan Saparbekuli, uluslararası alanda Türk devletlerini bir araya getiren önemli iş birliklerinde emeği olan Nazarbayev'in Türk dünyasının ak sakallısı, bilge lideri olduğuna işaret etti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali de sözlerine Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Türk Konseyi'nin kurulduğu Nahçıvan Anlaşması'nın da 10'uncu yılı olduğunu belirten Kıdırali, 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak Türk Konseyi toplantısında Nursultan Nazarbayev'e Türk Dünyasının Onursal Başkanı unvanı verileceğini söyledi.

Nazarbayev'in Türklerin sedece savaşçı bir millet olmadığını, önemli bir kültürel birikime sahip oluğunu tüm dünyaya anlattığına dikkati çeken Kadırali, onun Türk dünyasındaki çalışmalara verdiği öneme değindi.

Kıdırali hazırladıkları "Türk İşbirliğinin Mimarı" kitabında, Nazarbayev hakkında Türk devletlerinin yöneticilerinin yanı sıra tüm dünyadan akademisyenler tarafından yazılan makalelerin yer aldığını sözlerine ekledi.

#Türk İşbirliğinin Mimarı kitabı #Kazakistanın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev #Uluslararası Türk Akademisi
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