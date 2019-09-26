Türk-İş'ten

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yurt dışından katı ve zehirli atıkların ülkemize gelmemesi için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Türk-İş Genel Merkezi'nde, "20-27 Eylül İklim Değişikliği İçin Küresel Eylem Haftası" kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, üyesi oldukları Dünya Sendikalar Konfederasyonu'nun "İklim Değişikliği İçin Küresel Eylem Haftası" başlattığını belirtti.

Bu hafta içerisinde iklim değişikliğinin dünyanın birçok yerinde ülke gündemine taşındığına dikkati çeken Atalay, "İklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artıyor, fırtınalar dünyanın her yerinde daha sık görülüyor. Ülkemiz, 2016'da 4 bin ton plastik atık alıyordu gelişmiş ülkelerden, 2018'de 32 bin ton oldu, 2019'da 42 bin ton oldu. Plastik atık, zehirli atık. Biz de sokak atık toplayıcılarıyla ilgili son 5 yıldır ortaklaşa proje yürütüyoruz. Özellikle Türkiye'nin dünyanın çöplüğü olmaması gerektiğini, zehirli atıkların ülkemize gelmemesi gerektiğini, bunun insanlara, çevreye zarar verdiği konusunda çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye'deki atıklara ilişkin ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı toplantı düzenlendiğini, kendilerinin de bu toplantıya katıldığını anlatan Atalay, "Özellikle yurt dışından katı ve zehirli atıkların ülkemize gelmemesi için gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin su kıtlığı konusunda 164 ülke arasında 32'nci sırada olduğunu ifade eden Atalay, Türk-İş'in gelecek dönemde iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yürüteceğini aktardı.

Ağaç-İş Genel Başkanı Mürsel Taşcı da dünyadaki iklim değişikliklerinin etkilerinin ilerde daha çok görüleceğine işaret ederek, iklim değişikliğine dikkati çekmek için dünyada eylem yapıldığını, konfederasyonlarının da bu konuda farkındalık çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

- "İklim değişikliğinin en önemli nedeni sera gazlarının artması"

Orman-İş Genel Başkanı Baki Yüksel de küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 21. yüzyılda önemini koruyacağının bilim adamları tarafından açıklandığını belirtti. Türkiye'nin de küresel ısınmaya bağlı olarak görülecek iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğuna işaret eden Yüksel, ülkedeki bölgelerin iklim değişikliğinden farklı biçimde etkilendiğini ifade etti.

Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedeninin, son yüzyılda sera gazları ile sanayileşme nedeniyle atmosfer içindeki emisyonların ciddi oranda artması olduğunu vurguladı. Polat, bu değişikliklerin okyanusların ısınması, buzulların erimesi, orman yangınlarının artması, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık dönemlerinin uzaması, mevsimlerin değişmesi, hastalıkların yayılması gibi felaket kümesini kapsadığını dile getirdi.

Polat, iklim değişikliği konusunda tüm sektörlerde farkındalık çalışmalarının artması, iklim odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.