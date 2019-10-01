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Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu

RAMALLAH (AA) - Dünya Kahve Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Türk kahvesi ile Arap kahvesini buluşturan bir program düzenlendi. Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda kahvenin...

Genel 01.10.2019, 19:02
Türk kahvesi ile Arap kahvesi Ramallah'ta buluştu

RAMALLAH (AA) - Dünya Kahve Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Türk kahvesi ile Arap kahvesini buluşturan bir program düzenlendi.

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda kahvenin geçmişten günümüze nasıl ulaştığı Filistinli tarihçi Dr. Beşir Berekat tarafından konuklara anlatıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda ayrıca kahve üzerine yazılmış Arapça ve Türkçe şiirler okundu.

Programın ardından kültür merkezinin girişine kurulan stantlarda konuklara Türk ve Arap kahvesinin yanı sıra Türk lokumu ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Kahve Günü'nde Türk kahvesi ile Arap kahvesini buluşturduk." dedi.

Kahvenin Türk ve Arap kültürleri üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayan Ermumcu, pişirme teknikleri farklı olsa da sosyal hayattaki yerinin hemen hemen benzer olduğunu söyledi.

Filistinlilerin etkinliğe yoğun katılım göstermesinden memnun olduklarını dile getiren Ermumcu, "Bugünkü programda kahvenin Yemen'den Bilad-i Şam'a, oradan İstanbul üzerinden Avrupa'ya nasıl ulaştığının tarihini öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Ermumucu ayrıca programa destek veren Filistinli Bin İzhiman şirketine teşekkür etti.

#Dünya Kahve Günü #Kahve
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