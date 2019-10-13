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Türk Kızılay Ağrı'da 1600 aileye et dağıttı

- Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı'nda hayırseverler tarafından yapılan kurban vekaletlerinden elde edilen kavurma ve konserve kıyma, Ağrı'daki ihtiyaç sahibi 1600 aileye ulaştırıldı

Genel 12.10.2019, 17:55
Türk Kızılay Ağrı'da 1600 aileye et dağıttı

AĞRI (AA) - Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı'nda hayırseverler tarafından yapılan kurban vekaletlerinden elde edilen kavurma ve konserve kıyma, Ağrı'daki ihtiyaç sahibi 1600 aileye dağıtıldı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönüllüleri, isimleri önceden tespit edilen 1600 yoksul aileyi ziyaret ederek, hayırseverler tarafından gönderilen gıdaları teslim etti.

Orhan Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın Kurban Bayramı'nda toplanan etlerden konserve yaparak, kurban bereketinin yıl boyunca devam etmesi için böyle bir organizasyon yaptığını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yaprak onlarla gönül birliği kurduklarını ve bu yardımların devam edeceğini anlatan Tatlı, "Bu kapsamda Ağrı’da ilk etapta 1600 ailemize kuşbaşı ve kıyma şeklinde konserveler dağıtılacak. Bizler şimdi Fatih, Mehmet Akif Ersoy ve Kazım Karabekir mahallelerinde tespit etmiş olduğumuz ailelerimize konserveler dağıttık. Biz Kızılay olarak kurban bereketin yıl boyunca devam etmesini istiyoruz. Etin girmediği aileler ve evlere sürekli bir şekilde etin girmesini istiyoruz. Şu anda Kızılay tarafından başlatılan bu yardımlar Ağrı ile birlikte 29 ilimizde dağıtılacak. Ağrı’da ilk etapta dağıtılan illerin başında. Bunun yanında ailelere gıda kolisi yardımı da yapılıyor." diye konuştu.

Tatlı, Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarının süreceğini sözlerine ekledi.

#yardım #kızılay #ağrı
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