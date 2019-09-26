Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı
- Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık: - "Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor"
Genel 26.09.2019, 14:51
ANKARA (AA) - Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor." uyarısında bulundu.
"Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar, 4 ve üzeri sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor."
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