Türk Kızılay'dan Yemen'deki savaş mağdurlarına gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in güneyinde bulunan Dali kentindeki savaş mağdurlarına gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay görevlilerinden Muhammed ed-Dukum AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, kentin kuzeyinde bulunan ve Haziran ayından bu yana çatışmaların yaşandığı Hacr bölgesindeki savaş mağdurlarına bin 800 gıda kolisi dağıttığını söyledi.

Yardımların dağıtıldığı yerel meclis binasına gelen Dali Vali Vekili Nebil el-Afif de Yemen halkına yaptığı yardımlar ve verdiği destek dolayısıyla Türk Kızılay üzerinden Türk hükümeti ve halkına teşekkür ettiğini dile getirdi.

Afif, "Şiddetli çatışmalar yüzünden büyük sıkıntılar çeken ve aile fertlerini kaybeden Hacr bölgesi sakinlerine yönelik yardım yapılması çok yerinde oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ve aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.