Türk Kızılayın rekortmenleri İzmir'de ödüllendirildi

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı tarafından 200'ün üzerinde kan bağışı yapan 3 gönüllüye İzmir'de düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlediği törende konuşan Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, "Ulusal Güvenli Kan Temini" programının 2005 yılında başladığını söyledi.

Türkiye'nin yıllık 3 milyon ünite kana ihtiyacı olduğunu belirten Gök, "2018 yılında 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı toplandı. Bölgemizin ihtiyacı ise 351 bin ünite kanın tümünü, gönüllü kan bağışçılarından sağlanmaktadır. 2018 yılında 279 bin 454 ünite kan bağışı toplanmıştır. Amacımız en kısa sürede bölgemizin tüm kan ihtiyacını karşılayarak hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerin tamamen ortadan kaldırmaktır. Bölgemizde 70 bin yeni kan bağışçısına ihtiyacımız var. " dedi.

Kan bağışçı sayısının arttırılması için İzmir, Aydın ve Manisa'da il milli eğitim müdürlükleriyle projeler yaptıklarını aktaran Gök, "Önce öğretmenlere ardından ise öğrencilerimize kan bağışının önemini anlatan sunumlar yaptık. Bu sayede öğrencilerimiz aracılığıyla onların ailelerine ulaştık. 2017 yılında başlattığımız bu çalışma devam edecek. Hedefimiz bu yıl 3 kentteki tüm okullara ulaşarak, gönüllü kan bağışçısı sayımızı arttırmak." şeklinde konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop da kan vermenin insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirterek, tüm gönüllü bağışçılara teşekkür etti.

Gök ve Öztop'un konuşmasının ardından 200'den fazla kan bağışı yaparak ülke genelinde büyük bir başarıya ulaşan İsmail Kaya, Emin Şahin ve Bahadır Alpsan'aveları verildi.

Törende ayrıca kan bağışlayarak hayat kurtaran 3 bin 574 gönüllü bağışçıya kupa, madalya ve plaket takdim edildi.

- "Kendimi beton gibi hissediyorum"

Türk Kızılayına 201 ünite, hastanelere ise 167 ünite kan bağışında bulunan 59 yaşındaki Emin Şahin, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalyasını alırken çok heyecanlandığını söyledi.

Kan bağışı yapmanın sağlığına da iyi geldiğini anlatan Şahin, "Ruhen, fikren ve zihnen rahatlıyorum. Kendimi beton gibi hissediyorum. 2014, 2016, 2017, 2018 Türkiye'de en çok kan bağışını ben yaptım. Yememe içmeme çok dikkat ediyorum. Herkesin kan bağışında bulunmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

İsmail Kaya da 1981 yılında bir akrabasının rahatsızlanmasının ardından ilk kan bağışında bulunduğunu anlatırken, "O dönemler sadece kan bağışı var. Trombosit yoktu. Bir doktorumun vasıtasıyla onu da vermeye başladım. Şimdiye kadar 210 bağış var. Yaşım itibarıyla bir yıl daha kan bağışlayabileceğim." şeklinde konuştu.