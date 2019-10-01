Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Kazakistan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Kazakistan'ın yeni atanan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştü.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ve Kazakistan'da göreve yeni atanan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya geldi.

Tileuberdi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik eden Amreyev, Türk dili konuşan ülkelerin halklarının yararına yürütülen iş birliğinin Tileuberdi'nin görev süresi sırasında da ivme kazanacağına dair ümidini dile getirdi.

Amreyev, Türk devletleri arasındaki ilişkilere dair son gelişmeler hakkında Tileuberdi'ye bilgi verdi ve Konsey'e güçlü destek ve değerli katkılarından dolayı Kazakistan'a teşekkür etti.

Tileuberdi de Amreyev'e Türk Konseyi'nin üye ülkeleri arasındaki iş birliğini artırma çabalarında başarı dileyerek, Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde, Türk Konseyi'nin, tüm üye ülkelerin çıkarlarını koruyan uluslararası bir örgüt olarak önemini ortaya konulacağını vurguladı.

Amreyev ve Tileuberdi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim'de düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin hazırlıklarını da detaylı olarak gözden geçirdi.



Görüşmede, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılımı, Türk Konseyi'nin gözlemci ülkesi Macaristan'da açılan Avrupa temsilciliği, Türk Konseyi'nin faaliyetlerinin ekonomik boyutunun güçlendirilmesi ile diğer ülkeler ve uluslararası kurumlarla yapılan iş birlikleri de değerlendirildi.



