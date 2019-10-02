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Türk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, yeni atanan Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Nur-Sultan’da görüştü.

Genel 01.10.2019, 17:55 02.10.2019, 11:30
Türk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
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Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, yeni atanan Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Nur-Sultan’da görüştü.

Görüşmede, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi’yi tebrik ederek Türk Konseyi çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülkelerin halklarının yararına yürütülmekte olan işbirliğinin, bakanın görev süresi sırasında ivme kazanacağına dair umutlarını dile getirdi.

B. Amreyev, Türk devletleri arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişmeler hakkında bakana bilgi verdi ve Kazakistan’ın Türk Konseyi faaliyetlerine verdiği güçlü destek ve değerli katkılarından dolayı Bakan Tileuberdi’ye şükranlarını ifade etti.

Taraflar, Özbekistan’ın Türk Konseyine katılımını takiben son gelişmeler, Türk Konseyinin gözlemci ülkesi Macaristan’da açılan Avrupa temsilciliği, Türk Konseyinin faaliyetlerinin ekonomik boyutunun güçlendirilmesi ve diğer ülkeler ve uluslararası kurumlarla kurulan işbirliği süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

B. Amreyev ve M. Tileuberdi, 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü’de düzenlenecek olan Türk Konseyi 7. Zirvesi’nin hazırlıklarını da detaylı olarak ele aldı.

M. Tileuberdi, yaklaşmakta olan Türk Konseyi 7. Zirvesi’nin, tüm üye ülkelerin çıkarlarını koruyan uluslararası bir örgüt olarak Türk Konseyinin önemli rolünü ortaya koyacağını ve kurumun tarihinde çok önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Bakan Tileuberdi, Genel Sekretere, Türk Konseyinin üye ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırma çabalarında başarılar dilemiş ve yaklaşmakta olan zirvenin, Türk Konseyinin hedeflerinin gerçekleştirilmesini daha ileri bir boyuta taşımasını umduğunu belirtti.

(İHA)

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#Baghdad Amreyev #Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi #Türk Konseyi Genel Sekreteri
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