Türk Metal Sendikasından yüzde 26 zam talebi

ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikası, 2019-2020 yıllarını kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işçi ücretlerine ilk altı ay toplamda yüzde 26,28 zam talep etti.

Sendika Genel Başkan Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili taleplerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Grup Toplu İş Sözleşmesinin Renault, Tofaş, Ford, Mercedes, MAN, Arçelik ve Bosch gibi önemli iş yerlerini kapsadığını belirten Kavlak, yaklaşık 120 bin metal işçisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendirdiğini söyledi.

Üyelerinin beklenti ve önerilerini yaptırdıkları anketlerle belirleyerek sözleşme taleplerini belirlediklerini vurgulayan Kavlak, şu bilgileri verdi:

"Birinci altı ay için toplam 26,28 zam talebimiz var. Bunun içerisinde 15,55 liranın altındaki saatlik ücretlere 15,55 lirayı geçmeyecek şekilde 75 kuruş iyileştirme bulunuyor. Bunun oransal karşılığı yüzde 3,97. Bütün saatlik ücretlere yüzde 20 zam. Bunun oransal karşılığı da yüzde 20. Sosyal haklar başlığı altında Kurban Bayramı harçlığının yüzde 60, diğer sosyal hakların yıllık yüzde 30 artırılması talebimiz var. Bunun oransal karşılığı ise yüzde 2,31. Böylece toplamda 26,28 zam talebimiz ortaya çıkıyor. Ayrıca ikinci altı ay enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü altı ayda enflasyon oranına artı yüzde 1, ikinci yıl sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 talep ediyoruz."

- "Kadın İşçiler Kurulu" kurulması talebi

Kavlak, ücret artışının yanında çalışanlara yeni sosyal haklar sağlayacak taleplerinin de olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir önceki sözleşmemizde, işçilere tamamlayıcı sağlık sigortası hakkı elde etmiştik. Şimdi bu hakkın işçilerin eşleri için de istiyoruz. Üç yevmiye olan dini bayramlarda çalışmanın dört yevmiyeye yükseltilmesini talep ediyoruz. Yüzde 10 olan gece çalışma tazminatının yüzde 15'e çıkartılmasını istiyoruz. Çalışanlarımızın anaokulu çağındaki çocuklarına anaokulu yardım talebimiz var. Öğrenimini sürdüren üyelerimize öğrenim yardımı istiyoruz. Kadın işçilerin maruz kaldığı her türlü ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı işyerlerinde Kadın İşçiler Kurulu kuruşması talebimiz söz konusu. İşe girişlerin asgari ücret üzerinden değil asgari ücretin en az yüzde 10'undan fazla olmasını istiyoruz."

- "Zamlar üyelerimizin yaşam şartlarını zorluyor"

Talep taslaklarını, iş yerlerinin durumu, ülke ekonomisi, işçilerin talepleri başta olmak üzere tüm dengeleri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını vurgulayan Kavlak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki yıl önce 'yüzyılın sözleşmesi' olarak nitelediğimiz bir sözleşme yapmamıza rağmen, temel tüketim mallarına son dönemde gelen zamlardan sonra üyelerimizin yaşam şartlarının zorlandığını görüyoruz. Bu yüzden bu toplu sözleşmeyi her zaman olduğu gibi masada bitirmek istiyoruz. Bizim sloganımız; üretmek, kazanmak, kazandırmak. Amacımız önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeyi de uzlaşıyla masa başında bitirmek."

Üyelerinin yaşanan bir dar boğazda özveri göstererek işyerlerine sahip çıktığını belirten Kavlak, aynı özveriyi işverenlerden de beklediklerini vurguladı.

Kavlak, bir soru üzerine, otomotiv sektörünün iç piyasada yaşanan daralmaya karşın ihracatta rekorlar kırdığına dikkati çekerek sektörde işlerin yolunda olduğunu ve işçi çıkartmaların yaşanmadığını kaydetti.