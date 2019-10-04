Türk Savunma Sanayii yerlileşiyor!

Askeri radar ve sınır güvenliği alanında tek ihtisas etkinliği olan 2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde yerli ve milli projeler görücüye çıktı. Türk savunma sanayinin yerlileşmesini ve dışa bağımlılığının azalmasını sağlayacak projeler, ihracata da hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk multi kalibre keskin nişancı tüfeği üretildi

ATA Arms, Türkiye’nin ilk multi kalibre keskin nişancı tüfeğini MRBS’de tanıttı. Dünyada bu ürünü üreten altı firma arasına giren ATA Arms’ın profesyonel keskin nişancılar için üretilen tüfeği, iki bin metrenin üzerinde atış mesafesine sahip. İki kademeli tetik ağırlığı ayarlama özelliğine sahip olan tüfeğin, dipçik ayarı kişiye özel değişebiliyor ve böylelikle kullanıcıya en rahat atış imkanı sunuyor. Tüfeğin kalibresi saha şartlarında bir dakikadan kısa sürede değiştirilebiliyor.

Deprem ve askeri tatbikatlarda anlık haberleşme artık mümkün

Optima Technic, Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı (SESU) için ürettiği Mobil Haberleşme ve Komuta Kontrol Aracı’nı ilk kez MRBS’de sergiledi. Deprem, selgibi doğal afetler ve askeri tatbikatlarda sahaya giderek hızlı durum bilgisi sağlamak üzere üretilen bu ürünün içinde komuta haberleşme için gerekli telefon ve telsizler, radar antenleri, kameralar gibi benzeri ekipmanlar yer alıyor. Ürün sayesinde anlık durum bilgisi ilgili makamlarla paylaşılabiliyor.

Kalaşnikofa yerli mühimmat

Turaç firması, kalaşnikof ve keskin nişancı tüfeklerinde kullanabilecek mühimmatları ilk kez yerli olarak üretti. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen mühimmatlar, ordu ve jandarmanın kullanımı için hazır durumda.

Yerli kripto cihazlarıyla güvenli bilgi transferi

Rovenma’nın sergilediği Kindi Ethernet Crypto Cihazları, lokasyon olarak birbirinden uzak olan iki bölge arasında fiber altyapı ile bağladığı cihazların birbiriyle konuşmasını sağlıyor. Gizli ve önemli verilerin karşılıklı şifrelenerek iletilmesine imkan veren ürün, herhangi bir atak karşısında kendisini elektriksel ve yazılımsal korumaya alarak bilginin karşı tarafa aktarımını durduruyor. Lokasyonlar arasında 40 Gbps hıza kadar verileri şifreleyebilen ve bulunduğu hat üzerinden aktarım yapabilen Türkiye’nin L2 alanında PCB, gömülü yazılım ve FPGA tasarımı çözümleri üreten ilk yerli kripto cihazı, seri üretime de hazır durumda.

Öncü birlik robotlar

ElectroLand firmasının Acrob isimli atılabilir mini keşif gözlem robotu, bu alanda yerlileştirilen ilk ürün olma özelliği taşıyor. Üç kilogram ağırlığına sahip olan robotlar, operasyonlar sırasında öncü birlik rolü taşıyor ve 6 metre yüksekliğe kadar zarar görmeden atılabiliyor. Acrob, 360 derece pivot dönüş özelliğine sahip kuyruk kamerası sayesinde de yüksek çözünürlüklü gece ve gündüz görüşü sağlıyor. Özel kuvvetin operasyon yapmadan önce keşif ve gözetleme maksatıyla bu robotlardan faydalanabildiğini açıklayan firma yetkilileri, robotların bina içi haritalama da yapabildiklerini belirtti.

Yerli taşınabilir güç kaynağı ve termal görüntüleme sistemi üretildi

Visco Elektrik, taşınabilir kesintisiz askeri güç kaynağı ve termal görüntüleme sistemini yerlileştirdi. Saha ve sınır operasyonlarında ihtiyaca göre dizayn edilerek ağır iklim koşullarında bile kesintisiz enerji sunan ürün; askeri telsizler, çağrı cihazları, tabletler, telefonlar gibi birçok cihaz için enerji sağlıyor. Açık alanda güneş enerjisiyle şarj edilebilen ürün, karanlık alanlarda 3 metreye kadar uzanan teleskopik projektörü sayesinde de aydınlatma yapabiliyor. Kendi wi-fi port’una bağlı termal kameralar vasıtasıyla zifiri karanlıkta 200 metre çapta insan, hayvan gibi hareketleri tespit ve analiz edebilen cihaz, tablet ve telefon yardımıyla yetkili personele görüntüleri ileterek izleme ve kayıt yapılabiliyor.

TSK’dan sonra Katar Ordusu da tercih etti

Raykar firması MRBS’de çok amaçlı silah ve ekipman dolabını tanıttı. Farklı yapı ve çapta birçok silahın optikleriyle beraber depolanarak korunmasını sağlayacak şekilde üretilen dolaplar, dolap içerisine gizlenebilen kapaklarıyla da yerden tasarruf sağlıyor. TSK için ürettiği inovatif ürünleri Katar ordusuna da ihracat eden Raykar firması, Rus firmalarıyla da emniyet amaçlı bu ürünlerin ihracatı hakkında görüşmelerine devam ediyor.

Mayın temizleme faaliyetleri dijitalleşti

Mayın temizleme süreci için işaretleme, haritalama ve raporlama faaliyetlerini dijitalleştiren Geodo firması,Akıllı İşaretleme Haritalama ve Raporlama Sistemi’ni ilk kez MRBS’de tanıttı. Türkiye’nin bu alandaki ilk yerli ürünü olan, TÜBİTAK destekli dijital el terminali, santimetre hassasiyetinde konum belirleme imkanı sağlıyor, arazi unsurlarını etiketliyor, işlediği verileri otonom şekilde haritalandırıyor ve ihtiyaç doğrultusunda raporlama yapıyor.

6 kg ağırlıkla 40 dakikalık uçuş imkanı

MLG Teknoloji’nin geliştirdiği HK-3 isimli drone ise 6 kg ağırlıkla 40 dakikalık uçuş süresine sahip olmasıyla dikkat çekti. Savunma sanayide yüksek zırhlar, termal görüşler, gece görüşlerinde kullanılan, sivilde haritalama enerji ve tarım gibi farklı alanlara hizmet edebilen drone’un faydalı yükü hedefe yönelik değişiklik gösteriyor. 8 motorlu yapıya sahip olan HK-3 zorlu hava koşullarına dayanabilme özelliğine de sahip.

Gök-Börü ile sahalarda izinsiz drone uçuşuna son

Sınır gözetleme, sahil güvenlik, arama kurtarma, hapishaneler ve diğer uzun mesafeli alanları aydınlatmak üzere tasarlanan Gök-Börü’nün menzili 1,5 km’ye kadar ulaşıyor. Ürün, drone kameralarını pasifize ederek görüntü almalarını engellemesiyle de dikkat çekiyor.

Farsız gece sürüşüyle terör riskleri engellenebilecek

MLG Teknoloji’nin termal gece sürüş destek sistemi olan IR-1000, 500 metreye kadar yol platformunun görünmesini, 350 metreden araçların 150 metre mesafeden ise insanların tanımlanabilmesini sağlıyor. IR-1000 7,5 cm’lik boyutuyla tüm sivil ve askeri araçlara adapte edilerek araçların dahil ekranlarıyla uyumlu çalışabiliyor.

15 km uzaktan hindi tavuk ayrımı bile yapılabiliyor

Integras, tespit mesafesi 15 km ve 19 km olan termal kameralarını ilk kez MRBS’de tanıttı. 15 km mesafede hindi ve tavuğu bile ayırt edebilen termal kameralar, sınır güvenliği için entegre çözümler sunuyor.

Yıldırım savar projesi yerlileşmeyi bekliyor

Asis Savunma, yıldırım savar projesiyle MRBS’de dikkat çekti. Bulunduğu bölgeye şemsiye gibi görev görerek o bölgeyi yıldırım açısından görünmez hale getiren proje, askeri sahada yıldırımın neden olduğu olumsuzlukların bertaraf edilmesini sağlıyor. Firma yetkilileri, NATO onaylı dünyadaki tek ürün olan bu yıldırımsavarın yakında yerli üretimine başlanacağını belirtti.