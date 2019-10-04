Türk sivil toplum gönüllülerinden Nijerya'ya yardım
ABUJA (AA) - Türk sivil toplum gönüllüleri, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da insani ve eğitim yardımında bulundu.Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...
ABUJA (AA) - Türk sivil toplum gönüllüleri, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da insani ve eğitim yardımında bulundu.
Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret ederek, insani ve eğitim yardımı yaptıklarını söyledi.
Gökmen, Türk hayırseverlerin yardımıyla başkent Abuja'da bir cami ve iki su kuyusu açtıklarını dile getirdi.
- "Su kuyusuyla insanlar sevinç yaşıyor"
Gökmen, Nijerya halkının su sıkıntılarını gidermek için iki su kuyusu açtıklarını aktararak, "Açılan su kuyusu, Türkiye için belki küçük bir rakam olabilir ama burada çok önem arz ediyor. O su kuyusuyla insanlar sevinç yaşıyor. Sadece onları sevindirmenin bile ne kadar kıymetli olduğunu yüzlerinden okuduk." ifadesini kullandı.
Nijerya'ya, Türkiye'deki güzellikleri taşımak ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için yardımlarının sürdüğünü vurgulayan Gökmen, "Kano eyaletindeki devlet kütüphanesinde, eğitim malzemeleri yardımı yaptık." dedi.
Gökmen, Nijerya'daki temasları kapsamında, çeşitli kuruluşları ziyaret ettiklerini kaydetti.
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