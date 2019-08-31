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Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı
AKSARAY (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nın kapanış gününde gösteri uçuşu yaptı.Türk Yıldızları'nın Aksaray semalarındaki...
Genel 31.08.2019, 17:08 31.08.2019, 20:04
AKSARAY (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nın kapanış gününde gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları'nın Aksaray semalarındaki gösterisini izlemek isteyen yaklaşık 20 bin kişi Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Stadyumu'nu doldurdu.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti.
Gösteriyi, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Enver Dinçer, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile çok sayıda vatandaş izledi.
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