Türk Yıldızları, Aksaray semalarında nefesleri kesti

Türkiye’nin milli gururu Türk Yıldızları, Aksaray semalarında yaptığı gösteri uçuşuyla nefesleri kesti.

Türk Yıldızları, Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası kapsamında Aksaray semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Stadyumu’ndan izlenen gösteriye binlerce vatandaş katıldı. Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. İzlemeye gelenler gösterinin gurur verici olduğunu belirterek, Türk Yıldızları’na teşekkür etti.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, “Dünkü elim kaza olmasaydı çok daha güzel ve gösterişli bir şey olacaktı. Ama o kaza bazı etkinliklerimizi iptal etmemize sebep oldu. Fakat neticede burada Türk Yıldızları’nın gösterisi yamaç paraşütü sporunun üzerinde, o gösteriyi zenginleştirsin diye yaptığımız bir şeydi” dedi.

(Yasin Can/İHA)