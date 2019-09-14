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Türk Yıldızları nefesleri kesti
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"da uçuş yapan "Türk Yıldızları" nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Genel 14.09.2019, 19:01
Dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek timi ‘Türk Yıldızları’, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinlikte bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşların meraklı gözleri arasında semalarda akrobatik hareketlerini yapan Türk Yıldızları, manevraları ile izleyicileri büyüledi. 6 uçağın birbirinden zor akrobasi hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken görsel şölen de kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.(Kadir Arslan/İHA)
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