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Türk Yıldızları ve SU-30 TEKNOFEST’te nefes kesti
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te havalanan Türk Yıldızları ve SU-30 nefes kesti.
Genel 21.09.2019, 17:45
Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Havalimanında önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST’te sergilenmek üzere gönderilen SU-30 savaş uçağı havalandı. Her iki uçağın Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti.(İsmail Coşkun/İHA)
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