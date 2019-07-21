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Türk Yıldızları’ndan Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci Yıl Gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.

GENEL 21.07.2019, 14:37 21.07.2019, 16:38
Türk Yıldızları’ndan Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci Yıl Gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızları pilotları yaptıkları akrobasi hareketleri ve şovlarla izleyenlere gökyüzünü şenlendirdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış ve Özgürlük Bayramı #kktc #kıbrıs #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #Türk Yıldızları Filosu
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