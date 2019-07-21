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Türk Yıldızları’ndan Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci Yıl Gösterisi
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.
GENEL 21.07.2019, 14:37 21.07.2019, 16:38
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45’inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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