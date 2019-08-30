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Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Genel 30.08.2019, 19:17
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteriye imza attı.
7 uçağın yaptığı 20 ayrı akrobasi hareketi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Bu arada, vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti.(Yunus Daşdemir/İHA)
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