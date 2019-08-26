Son Dakika
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
G7 liderleri kapanış konuşmalarını tamamladı
Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
Mehmet Topal Başakşehir’de
İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt parası toplanmasına ilişkin açıklama
Ümraniye’de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşi toprağa verildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Borsa günü yatay tamamladı
Milli sporcu Bahçelievler’de dehşeti yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"

Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Zafer Haftası’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Genel 26.08.2019, 20:24
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
banner63

Zafer Haftası’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları’nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızları’nın unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.

7 uçağın yaptığı 20 ayrı akrobasi hareketi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile askeri erkan takip etti. Türk Yıldızlarının şehitler anısına gökyüzünde çizdiği kalp ise uzun süre alkışlandı.

Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti. Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

(Hayati Kanat - Mevlüt Tınas/İHA)
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:33
Güneş 06:03
Öğle 12:56
İkindi 16:39
Akşam 19:38
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@