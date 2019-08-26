Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Zafer Haftası’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Zafer Haftası’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları’nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızları’nın unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.
Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti. Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.(Hayati Kanat - Mevlüt Tınas/İHA)
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0