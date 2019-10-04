"Türkçe eserlerin Arapça çevirileri çoğaltılmalı"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Arap Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Beşşar Şibaro, "Arapça'dan Türkçe'ye çevirisi yapılan birçok kitap bulunuyor. Fakat Türkçe'den Arapça'ya çevrilen eser sayısı oldukça az. Tercüme eserler aslında biz Araplar için oldukça önemli. Özellikle Osmanlı döneminde yazılan eserlerin çevirilerinin arttırılması gerekiyor." dedi.

Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na konuk olan Şibaro, çeviri yayınlarla kitap fuarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Beşşar Şibaro, fuara bu yıl 4. kez katıldığını belirterek, geçen yıla göre fuarın oldukça büyük bir gelişme kaydettiğini ifade etti.

"5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın Arap dünyası dışında Arapça diline yönelik düzenlenen en büyük kitap fuarı olduğuna dikkati çeken Şibaro, "Ümit ediyorum ki bu fuar her yıl daha da üst seviyelere çıkarak, daha güçlü bir şekilde büyüyecektir." diye konuştu.

Yayıncılıkta çeviri yayınların önemine işaret eden Şibaro, şunları aktardı:

"Arapça'dan Türkçe'ye çevirisi yapılan birçok kitap bulunuyor. Fakat Türkçe'den Arapça'ya çevrilen eser sayısı ise oldukça az. Tercüme eserler aslında biz Araplar için oldukça önemli. Özellikle Osmanlı döneminde yazılan eserlerin çevirilerinin arttırılması gerekiyor. Bu anlamda fuarın burada düzenlenmesi de büyük bir anlam taşımakta. Çünkü Türkiye ile Arap dünyası arasındaki kültürel ilişkilerin derin olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz ki Osmanlı coğrafyası tarihte hilafetin merkeziydi. Bundan dolayı da Türkiye ile her zaman ortak bağlarımız var."

- "Birliğimiz üyeleri arasından Türk yayıncılar da var"

Şibaro, Suriye'deki savaş dolayısıyla birçok sığınmacının Türkiye'ye geldiğini, bununla birlikte okullarda Arapça eğitiminin arttığını söyleyerek, "Aynı zamanda Arapça öğrenmek isteyen ve Arapça'ya ilgi duyan Türklerin sayısı da arttı. Bu anlamda birliğimize Türkiye'den de üye olan yayıncılar var. Arap olmayan bir ülkede Arapça kitap basmak bence her zaman görülebilecek bir durum değil. Kültürel gelişimin bence güzel noktalarından biridir bu durum." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadan yayıncıları İstanbul'da buluşturan İstanbul Fellowship programına da değinen Şibaro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arapça ve Türkçe'nin yanı sıra Farsça, İngilizce, Vietnamca ve Fransızca gibi birçok dilde yayın yapan yayıncı bu programa katılıyor. Türk yayıncılar da aslında böyle bir organizasyon düzenleyerek, Türkiye'yi bir kültür merkezi haline getiriyor. Yayıncılık gerçekten kültürel bir iş. Yaptığımız tüm kültürel iş birlikleri bizleri toplumsal anlamda daha da ileriye götürecektir."

Beşşar Şibaro, kurum olarak Arapça'nın ve Arap kültürünün tanıtılması ile yayılması adına uluslararası birçok çalışmaya da imza attıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, bu yıl 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi okurla buluşuyor.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap etkinliği olma özelliğini taşıyan fuar, 6 Ekim'de sona erecek.









