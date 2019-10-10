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Türkiye, Almanya'da Yahudileri hedef alan saldırıyı kınadı
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya'nın...
Genel 10.10.2019, 14:12
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Halle kentindeki bir sinagog önünde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunlar tüm insanlığı tehdit etmektedir. Bu aşırı akımlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Alman halkı ve Yahudi cemaatine taziye dileklerimizi iletiyor, uluslararası kamuoyunun vicdanında derin yara açan saldırganların bir an evvel adalet önüne çıkarılmalarını temenni ediyoruz."
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