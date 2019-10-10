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Türkiye, Almanya'da Yahudileri hedef alan saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya'nın...

Genel 10.10.2019, 14:12
Türkiye, Almanya'da Yahudileri hedef alan saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Halle kentindeki bir sinagog önünde meydana gelen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Yahudi cemaatini hedef alan bu antisemitik saldırının, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur sırasında cereyan etmiş olması ayrıca üzüntü vericidir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin antisemitizm, İslam düşmanlığı, Hristiyan düşmanlığı, yabancı düşmanlığı gibi aşırı akımların hepsine karşı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlar tüm insanlığı tehdit etmektedir. Bu aşırı akımlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Alman halkı ve Yahudi cemaatine taziye dileklerimizi iletiyor, uluslararası kamuoyunun vicdanında derin yara açan saldırganların bir an evvel adalet önüne çıkarılmalarını temenni ediyoruz."

#dönerci #antisemitizm #saldırı #Halle #Yahudiler #sinagog #almanya
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